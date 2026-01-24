DE
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
14:00
CA Osasuna
CA Osasuna
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Ab 14:00 Uhr
Vs
CA Osasuna
CA Osasuna
LaLiga
Rayo Vallecano - CA Osasuna

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
20
32
49
2
Real Madrid
Real Madrid
20
26
48
3
Villarreal CF
Villarreal CF
19
18
41
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
20
18
41
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
20
1
34
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
20
8
32
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
20
8
32
8
Elche CF
Elche CF
21
0
24
9
Real Sociedad
Real Sociedad
20
-2
24
10
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
20
-9
24
11
FC Girona
FC Girona
20
-14
24
12
CA Osasuna
CA Osasuna
20
-3
22
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
20
-9
22
14
Sevilla FC
Sevilla FC
20
-6
21
15
RCD Mallorca
RCD Mallorca
20
-6
21
16
Getafe CF
Getafe CF
20
-11
21
17
Valencia CF
Valencia CF
20
-12
20
18
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
20
-9
19
19
Levante UD
Levante UD
20
-10
17
20
Real Oviedo
Real Oviedo
20
-20
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Miguel
Sesma Espinosa
Spanien
Anstoss
Samstag
24. Januar 2026 um 14:00 Uhr
Stadion
Madrid, Spanien
Campo de Futbol de Vallecas
Kapazität
14’708
