Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
16:15
Atletico Madrid
Atletico Madrid
Zum Fussball-Kalender
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Ab 16:15 Uhr
Vs
Atletico Madrid
Atletico Madrid
Sporttip Logo

LaLiga
Rayo Vallecano - Atletico Madrid

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
Real Madrid
24
34
60
2
FC Barcelona
FC Barcelona
23
40
58
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
23
20
45
4
Villarreal CF
Villarreal CF
23
18
45
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
23
9
38
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
24
-4
35
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
24
5
34
8
Real Sociedad
Real Sociedad
24
-1
31
9
CA Osasuna
CA Osasuna
24
0
30
10
Getafe CF
Getafe CF
24
-8
29
11
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
23
-8
28
12
Sevilla FC
Sevilla FC
24
-8
26
13
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
24
-9
26
14
FC Girona
FC Girona
23
-15
26
15
Elche CF
Elche CF
24
-4
25
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
23
-9
24
17
Valencia CF
Valencia CF
23
-14
23
18
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
22
-12
22
19
Levante UD
Levante UD
22
-12
18
20
Real Oviedo
Real Oviedo
22
-22
16
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Ricardo
De Burgos Bengoechea
Spanien
Anstoss
Sonntag
15. Februar 2026 um 16:15 Uhr
Stadion
Madrid, Spanien
Campo de Futbol de Vallecas
Kapazität
14’708
In diesem Artikel erwähnt
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Atlético Madrid
Atlético Madrid
LaLiga
LaLiga
