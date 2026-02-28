DE
Rayo Vallecano
14:00
Athletic Bilbao
Rayo Vallecano
Ab 14:00 Uhr
Vs
Athletic Bilbao
LaLiga
Rayo Vallecano - Athletic Bilbao

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
25
42
61
2
Real Madrid
Real Madrid
25
33
60
3
Villarreal CF
Villarreal CF
25
20
51
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
25
19
48
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
25
10
42
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
25
7
37
7
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
25
-6
35
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
25
-6
34
9
CA Osasuna
CA Osasuna
25
1
33
10
Real Sociedad
Real Sociedad
25
-1
32
11
FC Girona
FC Girona
25
-14
30
12
Sevilla FC
Sevilla FC
25
-7
29
13
Getafe CF
Getafe CF
25
-9
29
14
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
26
-11
27
15
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
24
-9
26
16
Valencia CF
Valencia CF
25
-13
26
17
Elche CF
Elche CF
25
-5
25
18
RCD Mallorca
RCD Mallorca
25
-12
24
19
Levante UD
Levante UD
26
-16
21
20
Real Oviedo
Real Oviedo
24
-23
17
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Victor
Garcia Verdura
Spanien
Anstoss
Samstag
28. Februar 2026 um 14:00 Uhr
Stadion
Madrid, Spanien
Campo de Futbol de Vallecas
Kapazität
14’708
