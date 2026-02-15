DE
FR
Abonnieren
Levante UD
Levante UD
18:30
Valencia CF
Valencia CF
Zum Fussball-Kalender
Levante UD
Levante UD
Ab 18:30 Uhr
Vs
Valencia CF
Valencia CF
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

LaLiga
Levante UD - Valencia CF

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
Real Madrid
24
34
60
2
FC Barcelona
FC Barcelona
23
40
58
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
23
20
45
4
Villarreal CF
Villarreal CF
23
18
45
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
23
9
38
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
24
-4
35
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
24
5
34
8
Real Sociedad
Real Sociedad
24
-1
31
9
CA Osasuna
CA Osasuna
24
0
30
10
Getafe CF
Getafe CF
24
-8
29
11
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
23
-8
28
12
Sevilla FC
Sevilla FC
24
-8
26
13
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
24
-9
26
14
FC Girona
FC Girona
23
-15
26
15
Elche CF
Elche CF
24
-4
25
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
23
-9
24
17
Valencia CF
Valencia CF
23
-14
23
18
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
22
-12
22
19
Levante UD
Levante UD
22
-12
18
20
Real Oviedo
Real Oviedo
22
-22
16
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Miguel
Angel Ortiz Arias
Spanien
Anstoss
Sonntag
15. Februar 2026 um 18:30 Uhr
Stadion
Valencia, Spanien
Estadio Ciudad de Valencia
Kapazität
26’354
In diesem Artikel erwähnt
Levante UD
Levante UD
Valencia
Valencia
LaLiga
LaLiga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Levante UD
        Levante UD
        Valencia
        Valencia
        LaLiga
        LaLiga