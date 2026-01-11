Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
19
33
49
2
Real Madrid
19
24
45
3
Villarreal CF
18
20
41
4
Atletico Madrid
19
17
38
5
RCD Espanyol Barcelona
18
3
33
6
Real Betis Balompie
19
6
29
7
RC Celta de Vigo
18
4
26
8
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
Elche CF
19
1
23
10
Real Sociedad
19
-3
21
11
Getafe CF
19
-10
21
12
FC Girona
19
-16
21
13
Sevilla FC
18
-5
20
14
CA Osasuna
19
-4
19
15
Rayo Vallecano
18
-7
19
16
Deportivo Alaves
19
-8
19
17
RCD Mallorca
18
-6
18
18
Valencia CF
19
-13
17
19
Levante UD
17
-9
13
20
Real Oviedo
19
-19
13