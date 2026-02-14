Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
23
40
58
2
Real Madrid
23
31
57
3
Atletico Madrid
23
20
45
4
Villarreal CF
22
19
45
5
Real Betis Balompie
23
9
38
6
RCD Espanyol Barcelona
23
-4
34
7
RC Celta de Vigo
23
5
33
8
Real Sociedad
23
2
31
9
CA Osasuna
24
0
30
10
Athletic Bilbao
23
-8
28
11
Getafe CF
23
-9
26
12
FC Girona
23
-15
26
13
Elche CF
24
-4
25
14
Sevilla FC
23
-8
25
15
Deportivo Alaves
23
-9
25
16
RCD Mallorca
23
-9
24
17
Valencia CF
23
-14
23
18
Rayo Vallecano
22
-12
22
19
Levante UD
22
-12
18
20
Real Oviedo
22
-22
16