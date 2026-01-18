DE
Getafe CF
Getafe CF
14:00
Valencia CF
Valencia CF
Getafe CF
Getafe CF
Ab 14:00 Uhr
Vs
Valencia CF
Valencia CF
LaLiga
Getafe CF - Valencia CF

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
19
33
49
2
Real Madrid
Real Madrid
20
26
48
3
Villarreal CF
Villarreal CF
19
18
41
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
19
17
38
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
20
1
34
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
20
8
32
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
19
5
29
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
20
-9
24
9
FC Girona
FC Girona
20
-14
24
10
Elche CF
Elche CF
19
1
23
11
CA Osasuna
CA Osasuna
20
-3
22
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
19
-6
22
13
Real Sociedad
Real Sociedad
19
-3
21
14
RCD Mallorca
RCD Mallorca
20
-6
21
15
Getafe CF
Getafe CF
19
-10
21
16
Sevilla FC
Sevilla FC
19
-6
20
17
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
19
-8
19
18
Valencia CF
Valencia CF
19
-13
17
19
Levante UD
Levante UD
19
-11
14
20
Real Oviedo
Real Oviedo
20
-20
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Isidro
Diaz de Mera Escuderos
Spanien
Anstoss
Sonntag
18. Januar 2026 um 14:00 Uhr
Stadion
Getafe, Spanien
Coliseum Alfonso Pérez
Kapazität
16’500
