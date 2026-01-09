DE
Getafe CF
Getafe CF
21:00
Real Sociedad
Real Sociedad
Getafe CF
Getafe CF
Ab 21:00 Uhr
Vs
Real Sociedad
Real Sociedad
LaLiga
Getafe CF - Real Sociedad

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
19
33
49
2
Real Madrid
Real Madrid
19
24
45
3
Villarreal CF
Villarreal CF
17
18
38
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
19
17
38
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
18
3
33
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
18
6
28
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
18
4
26
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
Elche CF
Elche CF
18
1
22
10
Getafe CF
Getafe CF
18
-9
21
11
Sevilla FC
Sevilla FC
18
-5
20
12
CA Osasuna
CA Osasuna
18
-3
19
13
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
18
-6
19
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
18
-7
19
15
Real Sociedad
Real Sociedad
18
-4
18
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
18
-6
18
17
FC Girona
FC Girona
18
-17
18
18
Valencia CF
Valencia CF
18
-13
16
19
Levante UD
Levante UD
17
-9
13
20
Real Oviedo
Real Oviedo
18
-19
12
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Francisco
Jose Hernandez Maeso
Spanien
Anstoss
Freitag
09. Januar 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Getafe, Spanien
Coliseum Alfonso Pérez
Kapazität
16’500
