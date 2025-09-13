DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: Getafe CF - Real Oviedo (13.09.2025)
Getafe CF
14:00
Real Oviedo
Zum Fussball-Kalender
Getafe CF
Ab 14:00 Uhr
Vs
Real Oviedo
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
Getafe CF - Real Oviedo
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
3
5
9
2
Athletic Bilbao
3
3
9
3
Villarreal CF
3
7
7
4
FC Barcelona
3
4
7
5
RCD Espanyol Barcelona
3
2
7
6
Elche CF
4
2
6
7
Getafe CF
3
0
6
8
Real Betis Balompie
4
0
5
9
Valencia CF
3
2
4
10
Rayo Vallecano
3
1
4
11
Sevilla FC
4
0
4
12
Deportivo Alaves
3
0
4
13
CA Osasuna
3
-1
3
14
RC Celta de Vigo
4
-2
3
15
Real Oviedo
3
-4
3
16
Atletico Madrid
3
-1
2
16
Real Sociedad
3
-1
2
18
RCD Mallorca
3
-4
1
19
Levante UD
3
-4
0
20
FC Girona
3
-9
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Jose Luis
Guzman Mansilla
Spanien
Anstoss
Samstag
13. September 2025 um 14:00 Uhr
Stadion
Getafe, Spanien
Coliseum Alfonso Pérez
Kapazität
16’500
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen