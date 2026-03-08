DE
Getafe CF
Getafe CF
16:15
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
Getafe CF
Getafe CF
Ab 16:15 Uhr
Vs
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
LaLiga
Getafe CF - Real Betis Balompie

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
27
46
67
2
Real Madrid
Real Madrid
27
33
63
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
27
21
54
4
Villarreal CF
Villarreal CF
26
17
51
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
26
10
43
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
27
7
40
7
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
26
-6
36
8
Real Sociedad
Real Sociedad
27
-1
35
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
27
-7
35
10
CA Osasuna
CA Osasuna
27
0
34
11
Getafe CF
Getafe CF
26
-8
32
12
FC Girona
FC Girona
27
-15
31
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
26
-6
30
14
Sevilla FC
Sevilla FC
26
-7
30
15
Valencia CF
Valencia CF
26
-12
29
16
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
26
-11
27
17
Elche CF
Elche CF
26
-5
26
18
RCD Mallorca
RCD Mallorca
27
-13
25
19
Levante UD
Levante UD
27
-16
22
20
Real Oviedo
Real Oviedo
26
-27
17
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Schiedsrichter
Referee
Francisco
Jose Hernandez Maeso
Spanien
Anstoss
Sonntag
08. März 2026 um 16:15 Uhr
Stadion
Getafe, Spanien
Coliseum Alfonso Pérez
Kapazität
16'500
