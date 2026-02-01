DE
18:30
Ab 18:30 Uhr
LaLiga
Getafe CF - RC Celta de Vigo

Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
22
37
55
2
Real Madrid
Real Madrid
21
28
51
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
22
21
45
4
Villarreal CF
Villarreal CF
21
16
42
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
22
-1
34
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
21
7
32
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
21
6
32
8
Real Sociedad
Real Sociedad
21
0
27
9
CA Osasuna
CA Osasuna
22
-1
26
10
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
22
-7
25
11
FC Girona
FC Girona
22
-15
25
12
Elche CF
Elche CF
22
-2
24
13
Sevilla FC
Sevilla FC
21
-5
24
14
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
21
-10
24
15
Valencia CF
Valencia CF
21
-11
23
16
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
21
-11
22
17
Getafe CF
Getafe CF
21
-11
22
18
RCD Mallorca
RCD Mallorca
21
-9
21
19
Levante UD
Levante UD
21
-10
18
20
Real Oviedo
Real Oviedo
22
-22
16
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Iosu
Galech Apezteguia
Spanien
Anstoss
Sonntag
01. Februar 2026 um 18:30 Uhr
Stadion
Getafe, Spanien
Coliseum Alfonso Pérez
Kapazität
16’500
