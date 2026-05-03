DE
FR
Abonnieren
Getafe CF
Getafe CF
0:2
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Zum Fussball-Kalender
Getafe CF
Getafe CF
Beendet
0:2
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Camello 38'
Nteka 73'

LaLiga
Getafe CF - Rayo Vallecano

03.05.2026, 18:00 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+6)

Spielende (0:2)

03.05.2026, 18:00 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+1)

Auswechslung Gumbau (Rayo)

03.05.2026, 18:00 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+1)

Einwechslung Óscar (Rayo)

03.05.2026, 18:00 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit

03.05.2026, 18:00 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+1)

Gelbe Karte R. Nteka (Rayo)

03.05.2026, 17:55 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

85. Minute

Gelbe Karte N. Mendy (Rayo)

03.05.2026, 17:49 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

79. Minute

Einwechslung Borja Mayoral (Getafe)

03.05.2026, 17:49 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

79. Minute

Auswechslung L. Vázquez (Getafe)

03.05.2026, 17:49 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

79. Minute

Einwechslung Javi Muñoz (Getafe)

03.05.2026, 17:49 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

79. Minute

Auswechslung Luis Milla (Getafe)

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
34
58
88
2
Real Madrid
Real Madrid
34
39
77
3
Villarreal CF
Villarreal CF
34
25
68
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
34
21
63
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
34
11
53
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
34
4
47
7
Getafe CF
Getafe CF
34
-8
44
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
34
-10
44
9
Real Sociedad
Real Sociedad
33
0
43
10
CA Osasuna
CA Osasuna
34
-2
42
11
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
34
-6
42
12
Valencia CF
Valencia CF
34
-13
39
13
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
34
-14
39
14
Elche CF
Elche CF
34
-8
38
15
RCD Mallorca
RCD Mallorca
34
-9
38
16
FC Girona
FC Girona
34
-15
38
17
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
34
-13
36
18
Sevilla FC
Sevilla FC
33
-15
34
19
Levante UD
Levante UD
34
-17
33
20
Real Oviedo
Real Oviedo
34
-28
28
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Miguel
Sesma Espinosa
Spanien
Anstoss
Sonntag
03. Mai 2026 um 16:15 Uhr
Stadion
Getafe, Spanien
Coliseum Alfonso Pérez
Kapazität
16'500
In diesem Artikel erwähnt
Getafe CF
Getafe CF
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
LaLiga
LaLiga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Getafe CF
        Getafe CF
        Rayo Vallecano
        Rayo Vallecano
        LaLiga
        LaLiga