Getafe CF
Getafe CF
14:00
Levante UD
Levante UD
Getafe CF
Getafe CF
Ab 14:00 Uhr
Vs
Levante UD
Levante UD
LaLiga
Getafe CF - Levante UD

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
Real Madrid
6
11
18
2
FC Barcelona
FC Barcelona
6
15
16
3
Villarreal CF
Villarreal CF
6
7
13
4
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
7
1
12
5
Elche CF
Elche CF
6
3
10
6
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
6
0
10
7
Getafe CF
Getafe CF
6
-1
10
8
Atletico Madrid
Atletico Madrid
6
2
9
8
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
6
2
9
10
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
6
0
8
11
Valencia CF
Valencia CF
6
-2
8
12
Sevilla FC
Sevilla FC
6
0
7
13
CA Osasuna
CA Osasuna
6
0
7
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
6
-2
5
15
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
6
-2
5
16
Real Sociedad
Real Sociedad
6
-3
5
17
Levante UD
Levante UD
6
-3
4
18
Real Oviedo
Real Oviedo
6
-9
3
19
FC Girona
FC Girona
7
-13
3
20
RCD Mallorca
RCD Mallorca
6
-6
2
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Mateo
Busquets Ferrer
Spanien
Anstoss
Samstag
27. September 2025 um 14:00 Uhr
Stadion
Getafe, Spanien
Coliseum Alfonso Pérez
Kapazität
16’500
