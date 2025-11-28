DE
21:00
Ab 21:00 Uhr
Vs
LaLiga
Getafe CF - Elche CF

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
Real Madrid
13
16
32
2
FC Barcelona
FC Barcelona
13
21
31
3
Villarreal CF
Villarreal CF
13
15
29
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
13
14
28
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
13
6
21
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
13
1
21
7
Getafe CF
Getafe CF
13
-3
17
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
13
-5
17
9
Real Sociedad
Real Sociedad
13
-1
16
10
Elche CF
Elche CF
13
-1
16
11
Sevilla FC
Sevilla FC
13
-2
16
12
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
13
-2
16
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
13
-2
16
14
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
13
-1
15
15
Valencia CF
Valencia CF
13
-9
13
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
13
-7
12
17
CA Osasuna
CA Osasuna
13
-6
11
18
FC Girona
FC Girona
13
-13
11
19
Levante UD
Levante UD
13
-8
9
20
Real Oviedo
Real Oviedo
13
-13
9
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Alejandro
Jose Hernandez Hernandez
Spanien
Anstoss
Freitag
28. November 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Getafe, Spanien
Coliseum Alfonso Pérez
Kapazität
16’500
