DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: Getafe CF - Atletico Madrid (23.11.2025)
Getafe CF
18:30
Atletico Madrid
Zum Fussball-Kalender
Getafe CF
Ab 18:30 Uhr
Vs
Atletico Madrid
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
Getafe CF - Atletico Madrid
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
13
21
31
2
Real Madrid
12
16
31
3
Villarreal CF
13
15
29
4
Atletico Madrid
12
13
25
5
Real Betis Balompie
12
6
20
6
RCD Espanyol Barcelona
12
0
18
7
Getafe CF
12
-2
17
8
Athletic Bilbao
13
-5
17
9
Sevilla FC
12
-1
16
10
Real Sociedad
13
-1
16
11
RC Celta de Vigo
13
-2
16
12
Elche CF
12
-1
15
13
Deportivo Alaves
13
-1
15
14
Rayo Vallecano
12
-2
15
15
Valencia CF
13
-9
13
16
RCD Mallorca
13
-7
12
17
CA Osasuna
13
-6
11
18
FC Girona
12
-13
10
19
Levante UD
13
-8
9
20
Real Oviedo
12
-13
8
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Guillermo
Cuadra Fernandez
Spanien
Anstoss
Sonntag
23. November 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
Getafe, Spanien
Coliseum Alfonso Pérez
Kapazität
16’500
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Getafe CF
Atlético Madrid
LaLiga
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Getafe CF
Atlético Madrid
LaLiga