Getafe CF
2:0
Athletic Bilbao
Getafe CF
Beendet
2:0
Athletic Bilbao
Vasquez 14'
Satriano 90'

LaLiga
Getafe CF - Athletic Bilbao

05.04.2026, 15:45 Uhr
Spielende
90. Minute (+6)

Spielende (2:0)

90. Minute

Nachspielzeit

Tor
90. Minute

Tor, Rechtsschuss, 2:0 durch M. Satriano (Getafe)

05.04.2026, 15:40 Uhr
Gelbe Karte
85. Minute

Gelbe Karte S. Boselli (Getafe)

05.04.2026, 15:37 Uhr
Spielerwechsel
82. Minute

Einwechslung Diego Rico (Getafe)

05.04.2026, 15:37 Uhr
Spielerwechsel
82. Minute

Auswechslung D. Djené (Getafe)

05.04.2026, 15:36 Uhr
Spielerwechsel
81. Minute

Auswechslung Adri Liso (Getafe)

05.04.2026, 15:36 Uhr
Spielerwechsel
81. Minute

Einwechslung V. Birmančević (Getafe)

05.04.2026, 15:26 Uhr
Spielerwechsel
71. Minute

Einwechslung Sannadi (Athletic)

05.04.2026, 15:26 Uhr
Spielerwechsel
71. Minute

Auswechslung Oihan Sancet (Athletic)

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
30
51
76
2
Real Madrid
30
36
69
3
Villarreal CF
29
20
58
4
Atletico Madrid
30
20
57
5
Real Betis Balompie
30
7
45
6
RC Celta de Vigo
30
7
44
7
Real Sociedad
30
1
41
8
Getafe CF
30
-4
41
9
CA Osasuna
30
-1
38
10
RCD Espanyol Barcelona
30
-8
38
11
Athletic Bilbao
30
-11
38
12
Rayo Vallecano
30
-6
35
13
Valencia CF
30
-11
35
14
FC Girona
29
-13
34
15
Deportivo Alaves
30
-11
32
16
RCD Mallorca
30
-12
31
17
Sevilla FC
30
-13
31
18
Elche CF
30
-9
29
19
Levante UD
30
-16
26
20
Real Oviedo
30
-27
24
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Juan
Martinez Munuera
Spanien
Anstoss
Sonntag
05. April 2026 um 14:00 Uhr
Stadion
Getafe, Spanien
Coliseum Alfonso Pérez
Kapazität
16'500
Getafe CF
Athletic Bilbao
LaLiga
