Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
19
33
49
2
Real Madrid
19
24
45
3
Villarreal CF
17
18
38
4
Atletico Madrid
19
17
38
5
RCD Espanyol Barcelona
18
3
33
6
Real Betis Balompie
18
6
28
7
RC Celta de Vigo
18
4
26
8
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
Elche CF
18
1
22
10
Real Sociedad
19
-3
21
11
Getafe CF
19
-10
21
12
Sevilla FC
18
-5
20
13
CA Osasuna
18
-3
19
14
Deportivo Alaves
18
-6
19
15
Rayo Vallecano
18
-7
19
16
RCD Mallorca
18
-6
18
17
FC Girona
18
-17
18
18
Valencia CF
18
-13
16
19
Levante UD
17
-9
13
20
Real Oviedo
18
-19
12