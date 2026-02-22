DE
FC Barcelona
16:15
Levante UD
FC Barcelona
Ab 16:15 Uhr
Vs
Levante UD
LaLiga
FC Barcelona - Levante UD

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
Real Madrid
25
33
60
2
FC Barcelona
FC Barcelona
24
39
58
3
Villarreal CF
Villarreal CF
24
19
48
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
25
19
48
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
25
10
42
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
25
-6
35
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
24
5
34
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
25
-6
34
9
CA Osasuna
CA Osasuna
25
1
33
10
Real Sociedad
Real Sociedad
25
-1
32
11
Getafe CF
Getafe CF
24
-8
29
12
FC Girona
FC Girona
24
-14
29
13
Sevilla FC
Sevilla FC
24
-8
26
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
24
-9
26
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
24
-9
26
16
Valencia CF
Valencia CF
24
-12
26
17
Elche CF
Elche CF
25
-5
25
18
RCD Mallorca
RCD Mallorca
24
-10
24
19
Levante UD
Levante UD
24
-15
18
20
Real Oviedo
Real Oviedo
24
-23
17
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Anstoss
Sonntag
22. Februar 2026 um 16:15 Uhr
Stadion
Barcelona, Spanien
Camp Nou
Kapazität
105’000
FC Barcelona
Levante UD
LaLiga
LaLiga
