LaLiga: FC Barcelona - FC Girona (18.10.2025)
FC Barcelona
16:15
FC Girona
FC Barcelona
Ab 16:15 Uhr
Vs
FC Girona
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
FC Barcelona - FC Girona
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
8
10
21
2
FC Barcelona
8
13
19
3
Villarreal CF
8
6
16
4
Real Betis Balompie
8
5
15
5
RCD Espanyol Barcelona
9
2
15
6
Atletico Madrid
8
5
13
7
Sevilla FC
8
4
13
8
Elche CF
8
2
13
9
Athletic Bilbao
8
0
13
10
Deportivo Alaves
8
1
11
11
Getafe CF
8
-2
11
12
CA Osasuna
8
-1
10
13
Levante UD
8
-1
8
14
Rayo Vallecano
8
-2
8
15
Valencia CF
8
-4
8
16
RC Celta de Vigo
8
-3
6
17
FC Girona
8
-12
6
18
Real Oviedo
9
-12
6
19
Real Sociedad
8
-5
5
20
RCD Mallorca
8
-6
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Jesus
Gil Manzano
Spanien
Anstoss
Samstag
18. Oktober 2025 um 16:15 Uhr
Stadion
Barcelona, Spanien
Olímpic Lluís Companys
Kapazität
55’926
