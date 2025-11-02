DE
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: FC Barcelona - Elche CF (02.11.2025)
FC Barcelona
18:30
Elche CF
FC Barcelona
Ab 18:30 Uhr
Vs
Elche CF
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
FC Barcelona - Elche CF
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
11
16
30
2
Villarreal CF
11
12
23
3
FC Barcelona
10
13
22
4
Atletico Madrid
11
11
22
5
RCD Espanyol Barcelona
10
3
18
6
Getafe CF
11
-1
17
7
Real Betis Balompie
10
3
16
8
Elche CF
10
1
14
9
Rayo Vallecano
11
-2
14
10
Athletic Bilbao
11
-2
14
11
Sevilla FC
11
-2
13
12
Deportivo Alaves
10
0
12
13
Real Sociedad
11
-3
12
14
RC Celta de Vigo
10
-2
10
15
CA Osasuna
10
-3
10
16
Levante UD
10
-4
9
17
RCD Mallorca
10
-4
9
18
Valencia CF
11
-10
9
19
Real Oviedo
10
-12
7
20
FC Girona
11
-14
7
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Miguel
Sesma Espinosa
Spanien
Anstoss
Sonntag
02. November 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
Barcelona, Spanien
Olímpic Lluís Companys
Kapazität
55’926
