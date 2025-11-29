DE
FR
Abonnieren
FC Barcelona
FC Barcelona
16:15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
Zum Fussball-Kalender
FC Barcelona
FC Barcelona
Ab 16:15 Uhr
Vs
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

LaLiga
FC Barcelona - Deportivo Alaves

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
Real Madrid
13
16
32
2
FC Barcelona
FC Barcelona
13
21
31
3
Villarreal CF
Villarreal CF
13
15
29
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
13
14
28
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
13
6
21
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
13
1
21
7
Getafe CF
Getafe CF
14
-2
20
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
13
-5
17
9
Real Sociedad
Real Sociedad
13
-1
16
10
Sevilla FC
Sevilla FC
13
-2
16
11
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
13
-2
16
12
Elche CF
Elche CF
14
-2
16
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
13
-2
16
14
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
13
-1
15
15
Valencia CF
Valencia CF
13
-9
13
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
13
-7
12
17
CA Osasuna
CA Osasuna
13
-6
11
18
FC Girona
FC Girona
13
-13
11
19
Levante UD
Levante UD
13
-8
9
20
Real Oviedo
Real Oviedo
13
-13
9
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Miguel
Angel Ortiz Arias
Spanien
Anstoss
Samstag
29. November 2025 um 16:15 Uhr
Stadion
Barcelona, Spanien
Camp Nou
Kapazität
105’000
In diesem Artikel erwähnt
FC Barcelona
FC Barcelona
Deportivo Alavés
Deportivo Alavés
LaLiga
LaLiga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Barcelona
        FC Barcelona
        Deportivo Alavés
        Deportivo Alavés
        LaLiga
        LaLiga