Das Team von Trainer Hansi Flick präsentiert sich im Jahr 2025 in überragender Verfassung. Nach dem jüngsten 1:0-Auswärtssieg in Unterzahl bei Benfica Lissabon ist Barca seit Jahresbeginn ungeschlagen und hat in 16 Partien 13 Siege und 3 Unentschieden eingefahren. Damit sind die Blaugrana das einzige Team in den fünf grössten europäischen Ligen, das in diesem Jahr noch keine Niederlage hinnehmen musste.