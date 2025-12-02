DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: FC Barcelona - Atletico Madrid (02.12.2025)
FC Barcelona
21:00
Atletico Madrid
Zum Fussball-Kalender
FC Barcelona
Ab 21:00 Uhr
Vs
Atletico Madrid
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
FC Barcelona - Atletico Madrid
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
14
23
34
2
Real Madrid
14
16
33
3
Villarreal CF
14
16
32
4
Atletico Madrid
14
16
31
5
Real Betis Balompie
14
8
24
6
RCD Espanyol Barcelona
14
2
24
7
Getafe CF
14
-2
20
8
Athletic Bilbao
14
-3
20
9
Rayo Vallecano
14
-2
17
10
Real Sociedad
14
-2
16
11
Elche CF
14
-2
16
12
RC Celta de Vigo
14
-3
16
13
Sevilla FC
14
-4
16
14
Deportivo Alaves
14
-3
15
15
Valencia CF
14
-9
14
16
RCD Mallorca
14
-7
13
17
CA Osasuna
14
-6
12
18
FC Girona
14
-13
12
19
Levante UD
14
-10
9
20
Real Oviedo
14
-15
9
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Ricardo
De Burgos Bengoechea
Spanien
Anstoss
Dienstag
02. Dezember 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Barcelona, Spanien
Camp Nou
Kapazität
105’000
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Barcelona
Atlético Madrid
LaLiga
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
FC Barcelona
Atlético Madrid
LaLiga