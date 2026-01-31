DE
FR
Abonnieren
Elche CF
Elche CF
21:00
FC Barcelona
FC Barcelona
Zum Fussball-Kalender
Elche CF
Elche CF
Ab 21:00 Uhr
Vs
FC Barcelona
FC Barcelona
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

LaLiga
Elche CF - FC Barcelona

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
21
35
52
2
Real Madrid
Real Madrid
21
28
51
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
21
21
44
4
Villarreal CF
Villarreal CF
20
16
41
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
22
-1
34
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
21
7
32
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
21
6
32
8
Real Sociedad
Real Sociedad
21
0
27
9
CA Osasuna
CA Osasuna
21
-1
25
10
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
22
-7
25
11
FC Girona
FC Girona
21
-14
25
12
Elche CF
Elche CF
21
0
24
13
Sevilla FC
Sevilla FC
21
-5
24
14
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
21
-10
24
15
Valencia CF
Valencia CF
21
-11
23
16
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
21
-11
22
17
Getafe CF
Getafe CF
21
-11
22
18
RCD Mallorca
RCD Mallorca
21
-9
21
19
Levante UD
Levante UD
20
-10
17
20
Real Oviedo
Real Oviedo
21
-23
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Alejandro
Muniz Ruiz
Spanien
Anstoss
Samstag
31. Januar 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Elche, Spanien
Estadio Manuel Martinez Valero
Kapazität
31’388
In diesem Artikel erwähnt
Elche CF
Elche CF
FC Barcelona
FC Barcelona
LaLiga
LaLiga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Elche CF
        Elche CF
        FC Barcelona
        FC Barcelona
        LaLiga
        LaLiga