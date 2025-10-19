DE
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: Elche CF - Athletic Bilbao (19.10.2025)
Elche CF
14:00
Athletic Bilbao
Zum Fussball-Kalender
Elche CF
Ab 14:00 Uhr
Vs
Athletic Bilbao
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
Elche CF - Athletic Bilbao
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
9
14
22
2
Real Madrid
8
10
21
3
Villarreal CF
9
6
17
4
Atletico Madrid
9
6
16
5
Real Betis Balompie
9
5
16
6
RCD Espanyol Barcelona
9
2
15
7
Sevilla FC
9
2
13
8
Elche CF
8
2
13
9
Athletic Bilbao
8
0
13
10
Deportivo Alaves
8
1
11
11
Getafe CF
8
-2
11
12
CA Osasuna
9
-2
10
13
Levante UD
8
-1
8
14
Rayo Vallecano
8
-2
8
15
RCD Mallorca
9
-4
8
15
Valencia CF
8
-4
8
17
RC Celta de Vigo
8
-3
6
18
Real Oviedo
9
-12
6
19
FC Girona
9
-13
6
20
Real Sociedad
8
-5
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Jose Luis
Guzman Mansilla
Spanien
Anstoss
Sonntag
19. Oktober 2025 um 14:00 Uhr
Stadion
Elche, Spanien
Estadio Manuel Martinez Valero
Kapazität
36’017
Teilen
