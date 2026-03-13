DE
FR
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
21:00
Villarreal CF
Villarreal CF
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
Ab 21:00 Uhr
Vs
Villarreal CF
Villarreal CF
LaLiga
Deportivo Alaves - Villarreal CF

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
27
46
67
2
Real Madrid
Real Madrid
27
33
63
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
27
21
54
4
Villarreal CF
Villarreal CF
27
18
54
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
27
8
43
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
27
7
40
7
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
27
-6
37
8
Real Sociedad
Real Sociedad
27
-1
35
9
Getafe CF
Getafe CF
27
-6
35
10
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
27
-7
35
11
CA Osasuna
CA Osasuna
27
0
34
12
Valencia CF
Valencia CF
27
-11
32
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
27
-6
31
14
Sevilla FC
Sevilla FC
27
-7
31
15
FC Girona
FC Girona
27
-15
31
16
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
27
-12
27
17
Elche CF
Elche CF
27
-6
26
18
RCD Mallorca
RCD Mallorca
27
-13
25
19
Levante UD
Levante UD
27
-16
22
20
Real Oviedo
Real Oviedo
27
-27
18
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Alejandro
Quintero Gonzalez
Spanien
Anstoss
Freitag
13. März 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Vitoria-Gasteiz, Spanien
Estadio Mendizorrotza
Kapazität
19'840
Deportivo Alavés

Villarreal

LaLiga
Deportivo Alavés
Deportivo Alavés
Villarreal
Villarreal
LaLiga
LaLiga
