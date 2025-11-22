DE
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: Deportivo Alaves - RC Celta de Vigo (22.11.2025)
Deportivo Alaves
14:00
RC Celta de Vigo
Zum Fussball-Kalender
Deportivo Alaves
Ab 14:00 Uhr
Vs
RC Celta de Vigo
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
Deportivo Alaves - RC Celta de Vigo
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
12
16
31
2
FC Barcelona
12
17
28
3
Villarreal CF
12
14
26
4
Atletico Madrid
12
13
25
5
Real Betis Balompie
12
6
20
6
RCD Espanyol Barcelona
12
0
18
7
Athletic Bilbao
12
-1
17
8
Getafe CF
12
-2
17
9
Sevilla FC
12
-1
16
10
Deportivo Alaves
12
0
15
11
Elche CF
12
-1
15
12
Rayo Vallecano
12
-2
15
13
RC Celta de Vigo
12
-3
13
14
Real Sociedad
12
-3
13
15
Valencia CF
13
-9
13
16
RCD Mallorca
12
-6
12
17
CA Osasuna
12
-4
11
18
FC Girona
12
-13
10
19
Levante UD
13
-8
9
20
Real Oviedo
12
-13
8
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Juan
Martinez Munuera
Spanien
Anstoss
Samstag
22. November 2025 um 14:00 Uhr
Stadion
Vitoria-Gasteiz, Spanien
Estadio Mendizorrotza
Kapazität
19’840
