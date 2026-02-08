DE
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
14:00
Getafe CF
Getafe CF
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
Ab 14:00 Uhr
Vs
Getafe CF
Getafe CF
LaLiga
Deportivo Alaves - Getafe CF

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
23
40
58
2
Real Madrid
Real Madrid
22
29
54
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
22
21
45
4
Villarreal CF
Villarreal CF
21
16
42
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
22
8
35
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
22
-1
34
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
23
5
33
8
Real Sociedad
Real Sociedad
23
2
31
9
CA Osasuna
CA Osasuna
23
0
29
10
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
22
-7
25
11
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
22
-10
25
12
FC Girona
FC Girona
22
-15
25
13
Elche CF
Elche CF
23
-4
24
14
Sevilla FC
Sevilla FC
22
-8
24
15
RCD Mallorca
RCD Mallorca
23
-9
24
16
Valencia CF
Valencia CF
22
-12
23
17
Getafe CF
Getafe CF
22
-11
23
18
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
22
-12
22
19
Levante UD
Levante UD
21
-10
18
20
Real Oviedo
Real Oviedo
22
-22
16
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Juan
Martinez Munuera
Spanien
Anstoss
Sonntag
08. Februar 2026 um 14:00 Uhr
Stadion
Vitoria-Gasteiz, Spanien
Estadio Mendizorrotza
Kapazität
19’840
