Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
21:00
FC Girona
FC Girona
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
Ab 21:00 Uhr
Vs
FC Girona
FC Girona
LaLiga
Deportivo Alaves - FC Girona

Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
25
42
61
2
Real Madrid
Real Madrid
25
33
60
3
Villarreal CF
Villarreal CF
25
20
51
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
25
19
48
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
25
10
42
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
25
7
37
7
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
25
-6
35
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
25
-6
34
9
CA Osasuna
CA Osasuna
25
1
33
10
Real Sociedad
Real Sociedad
25
-1
32
11
Sevilla FC
Sevilla FC
25
-7
29
12
Getafe CF
Getafe CF
25
-9
29
13
FC Girona
FC Girona
24
-14
29
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
24
-9
26
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
24
-9
26
16
Valencia CF
Valencia CF
25
-13
26
17
Elche CF
Elche CF
25
-5
25
18
RCD Mallorca
RCD Mallorca
25
-12
24
19
Levante UD
Levante UD
25
-18
18
20
Real Oviedo
Real Oviedo
24
-23
17
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Schiedsrichter
Referee
Adrian
Cordero Vega
Spanien
Anstoss
Montag
23. Februar 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Vitoria-Gasteiz, Spanien
Estadio Mendizorrotza
Kapazität
19’840
In diesem Artikel erwähnt
Deportivo Alavés
Deportivo Alavés
Girona FC
Girona FC
LaLiga
LaLiga
