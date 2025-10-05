DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: Deportivo Alaves - Elche CF (05.10.2025)
Deportivo Alaves
14:00
Elche CF
Zum Fussball-Kalender
Deportivo Alaves
Ab 14:00 Uhr
Vs
Elche CF
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
Deportivo Alaves - Elche CF
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
8
10
21
2
FC Barcelona
7
16
19
3
Villarreal CF
8
6
16
4
Elche CF
7
4
13
5
Athletic Bilbao
8
0
13
6
Atletico Madrid
7
5
12
7
Real Betis Balompie
7
4
12
8
RCD Espanyol Barcelona
7
1
12
9
Getafe CF
8
-2
11
10
Sevilla FC
7
1
10
11
CA Osasuna
8
-1
10
12
Levante UD
8
-1
8
13
Deportivo Alaves
7
-1
8
14
Valencia CF
8
-4
8
15
Real Oviedo
8
-10
6
16
FC Girona
8
-12
6
17
Rayo Vallecano
7
-3
5
18
RC Celta de Vigo
7
-3
5
19
Real Sociedad
7
-4
5
20
RCD Mallorca
8
-6
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Miguel
Angel Ortiz Arias
Spanien
Anstoss
Sonntag
05. Oktober 2025 um 14:00 Uhr
Stadion
Vitoria-Gasteiz, Spanien
Estadio Mendizorrotza
Kapazität
19’840
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen