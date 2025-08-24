DE
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: CA Osasuna - Valencia CF (24.08.2025)
CA Osasuna
17:00
Valencia CF
CA Osasuna
Ab 17:00 Uhr
Vs
Valencia CF
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
CA Osasuna - Valencia CF
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
2
4
6
2
Real Betis Balompie
2
1
4
3
Rayo Vallecano
1
2
3
4
Getafe CF
1
2
3
4
Villarreal CF
1
2
3
6
Athletic Bilbao
1
1
3
7
RCD Espanyol Barcelona
1
1
3
8
Real Madrid
1
1
3
9
Deportivo Alaves
2
0
3
10
Elche CF
2
0
2
11
Real Sociedad
1
0
1
11
Valencia CF
1
0
1
13
Atletico Madrid
2
-1
1
14
RC Celta de Vigo
2
-2
1
15
RCD Mallorca
2
-3
1
16
Sevilla FC
1
-1
0
17
CA Osasuna
1
-1
0
18
Levante UD
2
-2
0
19
FC Girona
1
-2
0
20
Real Oviedo
1
-2
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Jesus
Gil Manzano
Spanien
Anstoss
Sonntag
24. August 2025 um 17:00 Uhr
Stadion
Pamplona, Spanien
Estadio El Sadar
Kapazität
23’516
Teilen
