CA Osasuna
CA Osasuna
18:30
Real Sociedad
Real Sociedad
CA Osasuna
CA Osasuna
Ab 18:30 Uhr
Vs
Real Sociedad
Real Sociedad
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
Real Madrid
12
16
31
2
FC Barcelona
FC Barcelona
12
17
28
3
Villarreal CF
Villarreal CF
12
14
26
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
12
13
25
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
12
6
20
6
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
12
0
18
7
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
12
-1
17
8
Getafe CF
Getafe CF
12
-2
17
9
Sevilla FC
Sevilla FC
12
-1
16
10
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
12
0
15
11
Elche CF
Elche CF
12
-1
15
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
12
-2
15
13
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
12
-3
13
14
Real Sociedad
Real Sociedad
12
-3
13
15
Valencia CF
Valencia CF
13
-9
13
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
12
-6
12
17
CA Osasuna
CA Osasuna
12
-4
11
18
FC Girona
FC Girona
12
-13
10
19
Levante UD
Levante UD
13
-8
9
20
Real Oviedo
Real Oviedo
12
-13
8
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Mateo
Busquets Ferrer
Spanien
Anstoss
Samstag
22. November 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
Pamplona, Spanien
Estadio El Sadar
Kapazität
23’516
In diesem Artikel erwähnt
CA Osasuna
CA Osasuna
Real Sociedad
Real Sociedad
LaLiga
LaLiga
