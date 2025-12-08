DE
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: CA Osasuna - Levante UD (08.12.2025)
CA Osasuna
21:00
Levante UD
CA Osasuna
Ab 21:00 Uhr
Vs
Levante UD
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
CA Osasuna - Levante UD
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
16
27
40
2
Real Madrid
16
17
36
3
Villarreal CF
15
18
35
4
Atletico Madrid
16
13
31
5
RCD Espanyol Barcelona
15
3
27
6
Real Betis Balompie
15
6
24
7
Athletic Bilbao
16
-5
23
8
Getafe CF
15
-4
20
9
Elche CF
15
1
19
10
RC Celta de Vigo
15
-1
19
11
Deportivo Alaves
15
-2
18
12
Rayo Vallecano
15
-3
17
13
Sevilla FC
15
-4
17
14
Real Sociedad
15
-3
16
15
Valencia CF
15
-9
15
16
RCD Mallorca
15
-7
14
17
CA Osasuna
14
-6
12
18
FC Girona
15
-16
12
19
Real Oviedo
15
-15
10
20
Levante UD
14
-10
9
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Jose Luis
Guzman Mansilla
Spanien
Anstoss
Montag
08. Dezember 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Pamplona, Spanien
Estadio El Sadar
Kapazität
23’516
