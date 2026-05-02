90. Minute (+9)

Fazit:

Der FC Barcelona gewinnt beim CA Osasuna mit 2:1 und steht kurz vor der Meisterschaft. Die Katalanen taten sich insbesondere in Durchgang eins enorm schwer gegen gut verteidigende Gastgeber. Tatsächlich hatte Osasuna sogar die besseren Gelegenheiten. Angreifer Budimir traf einmal den Pfosten und zwang Garcia zu einer Glanzparade. Nach dem Wiederanpfiff wurde Barcelona zielstrebiger und verzeichnete durch Olmo eine erste gute Chance, dessen Abschluss aus fünf Metern jedoch noch abgefälscht wurde. Die Katalanen blieben jedoch geduldig und konnten nach den Einwechslungen von Rashford und Torres den Druck erhöhen. Zunächst bediente Rashford Lewandowski, der zum 1:0 einköpfte, ehe Ferran Torres nach Zuspiel von Fermin Lopez auf 2:0 erhöhte. Osasuna konnte durch en Kopfballtreffer von Raúl antworten, im Anschluss aber nicht mehr gefährlich werden. Sollte Real morgen Abend nicht bei Espanyol Barcelona gewinnen, ist Barca vorzeitig Meister.