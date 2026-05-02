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CA Osasuna
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1:2
FC Barcelona
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CA Osasuna
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Beendet
1:2
FC Barcelona
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Garcia 88'
Lewandowski 81'
Torres 86'

LaLiga
CA Osasuna - FC Barcelona

02.05.2026, 23:01 Uhr

90. Minute (+9)

Fazit:
Der FC Barcelona gewinnt beim CA Osasuna mit 2:1 und steht kurz vor der Meisterschaft. Die Katalanen taten sich insbesondere in Durchgang eins enorm schwer gegen gut verteidigende Gastgeber. Tatsächlich hatte Osasuna sogar die besseren Gelegenheiten. Angreifer Budimir traf einmal den Pfosten und zwang Garcia zu einer Glanzparade. Nach dem Wiederanpfiff wurde Barcelona zielstrebiger und verzeichnete durch Olmo eine erste gute Chance, dessen Abschluss aus fünf Metern jedoch noch abgefälscht wurde. Die Katalanen blieben jedoch geduldig und konnten nach den Einwechslungen von Rashford und Torres den Druck erhöhen. Zunächst bediente Rashford Lewandowski, der zum 1:0 einköpfte, ehe Ferran Torres nach Zuspiel von Fermin Lopez auf 2:0 erhöhte. Osasuna konnte durch en Kopfballtreffer von Raúl antworten, im Anschluss aber nicht mehr gefährlich werden. Sollte Real morgen Abend nicht bei Espanyol Barcelona gewinnen, ist Barca vorzeitig Meister.

02.05.2026, 22:55 Uhr

90. Minute (+9)

Sergio Herrera geht bei einem Einwurf mit nach vorne, jedoch kontert Barca. Fermin Lopez bekommt den entscheidenden Ball auf Lewandowski aber nicht durch, weshalb der kleine Ausflug unbestraft bleibt.

02.05.2026, 22:54 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+8)

Spielende

02.05.2026, 22:54 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+9)

Gelbe Karte für Kike Barja (CA Osasuna)

02.05.2026, 22:53 Uhr

90. Minute (+8)

Osasuna schlägt den Ball in den Strafraum, den Boyomo auch verlängern kann. Der Ball landet bei Raúl, der links im Strafraum abschliessen möchte, jedoch die Kugel nicht richtig trifft.

02.05.2026, 22:52 Uhr

90. Minute (+7)

Ferran Torres hat halbrechts im Strafraum die Entscheidung auf dem Fuss, jedoch landet sein Lupfer relativ deutlich neben dem linken Pfosten.

02.05.2026, 22:51 Uhr

90. Minute (+6)

Den Katalanen gelingt es in der Nachspielzeit bisher, den Ball und den Gegner laufen zu lassen. Osasuna kam nach dem Anschlusstreffer bislang nicht nochmal in die gefährliche Zone.

02.05.2026, 22:50 Uhr

90. Minute (+5)

Barca kontert mit drei Mann gegen zwei Verteidiger, jedoch bekommt Rashford eine Flanke nicht am ersten Gegenspieler vorbei. Chance vertan!

02.05.2026, 22:48 Uhr

90. Minute (+3)

Barcelona möchte sich nicht in die Defensive drängen lassen und bleibt selbst aktiv. Nach einem Steilpass von Ferran Torres wird es auch gefährlich, jedoch lag eine Abseitsstellung vor.

02.05.2026, 22:47 Uhr

90. Minute (+1)

Die Nachspielzeit beträgt satte acht Minuten, was viel, angesichts der Verletzungsunterbrechungen jedoch vertretbar ist.

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
34
58
88
2
Real Madrid
Real Madrid
34
39
77
3
Villarreal CF
Villarreal CF
34
25
68
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
34
21
63
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
34
11
53
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
34
4
47
7
Getafe CF
Getafe CF
34
-8
44
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
34
-10
44
9
Real Sociedad
Real Sociedad
33
0
43
10
CA Osasuna
CA Osasuna
34
-2
42
11
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
34
-6
42
12
Valencia CF
Valencia CF
34
-13
39
13
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
34
-14
39
14
Elche CF
Elche CF
34
-8
38
15
RCD Mallorca
RCD Mallorca
34
-9
38
16
FC Girona
FC Girona
34
-15
38
17
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
34
-13
36
18
Sevilla FC
Sevilla FC
33
-15
34
19
Levante UD
Levante UD
34
-17
33
20
Real Oviedo
Real Oviedo
34
-28
28
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UEFA Europa League
Abstieg
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Schiedsrichter
Referee
Isidro
Diaz de Mera Escuderos
Spanien
Anstoss
Samstag
02. Mai 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Pamplona, Spanien
Estadio El Sadar
Kapazität
23'516
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