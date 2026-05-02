Fazit:
Der FC Barcelona gewinnt beim CA Osasuna mit 2:1 und steht kurz vor der Meisterschaft. Die Katalanen taten sich insbesondere in Durchgang eins enorm schwer gegen gut verteidigende Gastgeber. Tatsächlich hatte Osasuna sogar die besseren Gelegenheiten. Angreifer Budimir traf einmal den Pfosten und zwang Garcia zu einer Glanzparade. Nach dem Wiederanpfiff wurde Barcelona zielstrebiger und verzeichnete durch Olmo eine erste gute Chance, dessen Abschluss aus fünf Metern jedoch noch abgefälscht wurde. Die Katalanen blieben jedoch geduldig und konnten nach den Einwechslungen von Rashford und Torres den Druck erhöhen. Zunächst bediente Rashford Lewandowski, der zum 1:0 einköpfte, ehe Ferran Torres nach Zuspiel von Fermin Lopez auf 2:0 erhöhte. Osasuna konnte durch en Kopfballtreffer von Raúl antworten, im Anschluss aber nicht mehr gefährlich werden. Sollte Real morgen Abend nicht bei Espanyol Barcelona gewinnen, ist Barca vorzeitig Meister.
Sergio Herrera geht bei einem Einwurf mit nach vorne, jedoch kontert Barca. Fermin Lopez bekommt den entscheidenden Ball auf Lewandowski aber nicht durch, weshalb der kleine Ausflug unbestraft bleibt.
Spielende
Gelbe Karte für Kike Barja (CA Osasuna)
Osasuna schlägt den Ball in den Strafraum, den Boyomo auch verlängern kann. Der Ball landet bei Raúl, der links im Strafraum abschliessen möchte, jedoch die Kugel nicht richtig trifft.
Ferran Torres hat halbrechts im Strafraum die Entscheidung auf dem Fuss, jedoch landet sein Lupfer relativ deutlich neben dem linken Pfosten.
Den Katalanen gelingt es in der Nachspielzeit bisher, den Ball und den Gegner laufen zu lassen. Osasuna kam nach dem Anschlusstreffer bislang nicht nochmal in die gefährliche Zone.
Barca kontert mit drei Mann gegen zwei Verteidiger, jedoch bekommt Rashford eine Flanke nicht am ersten Gegenspieler vorbei. Chance vertan!
Barcelona möchte sich nicht in die Defensive drängen lassen und bleibt selbst aktiv. Nach einem Steilpass von Ferran Torres wird es auch gefährlich, jedoch lag eine Abseitsstellung vor.
Die Nachspielzeit beträgt satte acht Minuten, was viel, angesichts der Verletzungsunterbrechungen jedoch vertretbar ist.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
34
58
88
2
Real Madrid
34
39
77
3
Villarreal CF
34
25
68
4
Atletico Madrid
34
21
63
5
Real Betis Balompie
34
11
53
6
RC Celta de Vigo
34
4
47
7
Getafe CF
34
-8
44
8
Athletic Bilbao
34
-10
44
9
Real Sociedad
33
0
43
10
CA Osasuna
34
-2
42
11
Rayo Vallecano
34
-6
42
12
Valencia CF
34
-13
39
13
RCD Espanyol Barcelona
34
-14
39
14
Elche CF
34
-8
38
15
RCD Mallorca
34
-9
38
16
FC Girona
34
-15
38
17
Deportivo Alaves
34
-13
36
18
Sevilla FC
33
-15
34
19
Levante UD
34
-17
33
20
Real Oviedo
34
-28
28