Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
16
27
40
2
Real Madrid
16
17
36
3
Villarreal CF
15
18
35
4
Atletico Madrid
16
13
31
5
RCD Espanyol Barcelona
15
3
27
6
Real Betis Balompie
15
6
24
7
Athletic Bilbao
16
-5
23
8
Getafe CF
15
-4
20
9
Elche CF
15
1
19
10
RC Celta de Vigo
15
-1
19
11
Deportivo Alaves
15
-2
18
12
Rayo Vallecano
15
-3
17
13
Sevilla FC
15
-4
17
14
Real Sociedad
16
-4
16
15
CA Osasuna
15
-4
15
16
Valencia CF
15
-9
15
17
FC Girona
16
-15
15
18
RCD Mallorca
15
-7
14
19
Real Oviedo
15
-15
10
20
Levante UD
15
-12
9