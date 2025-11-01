DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: Atletico Madrid - Sevilla FC (01.11.2025)
Atletico Madrid
16:15
Sevilla FC
Zum Fussball-Kalender
Atletico Madrid
Ab 16:15 Uhr
Vs
Sevilla FC
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
Atletico Madrid - Sevilla FC
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
10
12
27
2
FC Barcelona
10
13
22
3
Villarreal CF
10
8
20
4
Atletico Madrid
10
8
19
5
RCD Espanyol Barcelona
10
3
18
6
Getafe CF
11
-1
17
7
Real Betis Balompie
10
3
16
8
Rayo Vallecano
10
2
14
9
Elche CF
10
1
14
10
Athletic Bilbao
10
-1
14
11
Sevilla FC
10
1
13
12
Deportivo Alaves
10
0
12
13
RC Celta de Vigo
10
-2
10
14
CA Osasuna
10
-3
10
15
Levante UD
10
-4
9
16
RCD Mallorca
10
-4
9
17
Real Sociedad
10
-4
9
18
Valencia CF
10
-6
9
19
Real Oviedo
10
-12
7
20
FC Girona
11
-14
7
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Alejandro
Jose Hernandez Hernandez
Spanien
Anstoss
Samstag
01. November 2025 um 16:15 Uhr
Stadion
Madrid, Spanien
Civitas Metropolitano
Kapazität
70’460
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen