DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: Atletico Madrid - Real Oviedo (29.11.2025)
Atletico Madrid
21:00
Real Oviedo
Zum Fussball-Kalender
Atletico Madrid
Ab 21:00 Uhr
Vs
Real Oviedo
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
Atletico Madrid - Real Oviedo
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
13
16
32
2
FC Barcelona
13
21
31
3
Villarreal CF
13
15
29
4
Atletico Madrid
13
14
28
5
Real Betis Balompie
13
6
21
6
RCD Espanyol Barcelona
13
1
21
7
Getafe CF
14
-2
20
8
Athletic Bilbao
13
-5
17
9
Real Sociedad
13
-1
16
10
Sevilla FC
13
-2
16
11
RC Celta de Vigo
13
-2
16
12
Elche CF
14
-2
16
13
Rayo Vallecano
13
-2
16
14
Deportivo Alaves
13
-1
15
15
Valencia CF
13
-9
13
16
RCD Mallorca
13
-7
12
17
CA Osasuna
13
-6
11
18
FC Girona
13
-13
11
19
Levante UD
13
-8
9
20
Real Oviedo
13
-13
9
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Victor
Garcia Verdura
Spanien
Anstoss
Samstag
29. November 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Madrid, Spanien
Civitas Metropolitano
Kapazität
70’460
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Atlético Madrid
Real Oviedo
LaLiga
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Atlético Madrid
Real Oviedo
LaLiga