Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: Atletico Madrid - Rayo Vallecano (24.09.2025)
Atletico Madrid
21:30
Rayo Vallecano
Atletico Madrid
Ab 21:30 Uhr
Vs
Rayo Vallecano
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
LaLiga
Atletico Madrid - Rayo Vallecano
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
6
11
18
2
FC Barcelona
5
13
13
3
Villarreal CF
6
7
13
4
RCD Espanyol Barcelona
6
1
11
5
Athletic Bilbao
6
0
10
6
Elche CF
5
3
9
7
Real Betis Balompie
6
2
9
8
Getafe CF
5
-1
9
9
Valencia CF
6
-2
8
10
Sevilla FC
6
0
7
11
Deportivo Alaves
5
0
7
12
Atletico Madrid
5
1
6
13
CA Osasuna
5
0
6
14
Rayo Vallecano
5
-1
5
15
RC Celta de Vigo
6
-2
5
16
Levante UD
6
-3
4
17
Real Oviedo
5
-7
3
18
Real Sociedad
5
-4
2
19
RCD Mallorca
5
-5
2
20
FC Girona
6
-13
2
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Alejandro
Jose Hernandez Hernandez
Spanien
Anstoss
Mittwoch
24. September 2025 um 21:30 Uhr
Stadion
Madrid, Spanien
Civitas Metropolitano
Kapazität
70’460
