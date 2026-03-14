Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
27
46
67
2
Real Madrid
27
33
63
3
Villarreal CF
28
18
55
4
Atletico Madrid
27
21
54
5
Real Betis Balompie
27
8
43
6
RC Celta de Vigo
27
7
40
7
RCD Espanyol Barcelona
27
-6
37
8
Real Sociedad
27
-1
35
9
Getafe CF
27
-6
35
10
Athletic Bilbao
27
-7
35
11
CA Osasuna
27
0
34
12
Valencia CF
27
-11
32
13
Rayo Vallecano
27
-6
31
14
Sevilla FC
27
-7
31
15
FC Girona
27
-15
31
16
Deportivo Alaves
28
-12
28
17
Elche CF
27
-6
26
18
RCD Mallorca
27
-13
25
19
Levante UD
27
-16
22
20
Real Oviedo
27
-27
18