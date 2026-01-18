DE
FR
Abonnieren
Atletico Madrid
Atletico Madrid
16:15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
Zum Fussball-Kalender
Atletico Madrid
Atletico Madrid
Ab 16:15 Uhr
Vs
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

LaLiga
Atletico Madrid - Deportivo Alaves

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
19
33
49
2
Real Madrid
Real Madrid
20
26
48
3
Villarreal CF
Villarreal CF
19
18
41
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
19
17
38
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
20
1
34
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
20
8
32
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
19
5
29
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
20
-9
24
9
FC Girona
FC Girona
20
-14
24
10
Elche CF
Elche CF
19
1
23
11
CA Osasuna
CA Osasuna
20
-3
22
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
19
-6
22
13
Real Sociedad
Real Sociedad
19
-3
21
14
RCD Mallorca
RCD Mallorca
20
-6
21
15
Getafe CF
Getafe CF
19
-10
21
16
Sevilla FC
Sevilla FC
19
-6
20
17
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
19
-8
19
18
Valencia CF
Valencia CF
19
-13
17
19
Levante UD
Levante UD
19
-11
14
20
Real Oviedo
Real Oviedo
20
-20
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Guillermo
Cuadra Fernandez
Spanien
Anstoss
Sonntag
18. Januar 2026 um 16:15 Uhr
Stadion
Madrid, Spanien
Civitas Metropolitano
Kapazität
70’460
In diesem Artikel erwähnt
Atlético Madrid
Atlético Madrid
Deportivo Alavés
Deportivo Alavés
LaLiga
LaLiga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Atlético Madrid
        Atlético Madrid
        Deportivo Alavés
        Deportivo Alavés
        LaLiga
        LaLiga