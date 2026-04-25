Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
32
55
82
2
Real Madrid
33
37
74
3
Villarreal CF
32
20
62
4
Atletico Madrid
32
18
57
5
Real Betis Balompie
33
8
50
6
Getafe CF
32
-4
44
7
RC Celta de Vigo
32
3
44
8
Real Sociedad
32
0
42
9
Athletic Bilbao
32
-11
41
10
CA Osasuna
32
-2
39
11
Rayo Vallecano
32
-8
38
12
RCD Espanyol Barcelona
32
-12
38
13
FC Girona
32
-13
38
14
Valencia CF
32
-12
36
15
RCD Mallorca
32
-9
35
16
Elche CF
32
-7
35
17
Sevilla FC
32
-14
34
18
Deportivo Alaves
32
-12
33
19
Levante UD
32
-13
32
20
Real Oviedo
32
-24
28