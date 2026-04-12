Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
31
54
79
2
Real Madrid
31
36
70
3
Villarreal CF
30
19
58
4
Atletico Madrid
31
19
57
5
Real Betis Balompie
30
7
45
6
RC Celta de Vigo
30
7
44
7
Real Sociedad
31
1
42
8
Getafe CF
30
-4
41
9
CA Osasuna
30
-1
38
10
RCD Espanyol Barcelona
31
-11
38
11
Athletic Bilbao
30
-11
38
12
FC Girona
31
-12
38
13
Rayo Vallecano
30
-6
35
14
Valencia CF
31
-12
35
15
Sevilla FC
31
-12
34
16
Deportivo Alaves
31
-11
33
17
Elche CF
31
-8
32
18
RCD Mallorca
30
-12
31
19
Levante UD
30
-16
26
20
Real Oviedo
30
-27
24