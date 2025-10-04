DE
Home
Sport
Fussball
International
LaLiga
LaLiga: Athletic Bilbao - RCD Mallorca (04.10.2025)
Athletic Bilbao
18:30
RCD Mallorca
Athletic Bilbao
Ab 18:30 Uhr
Vs
RCD Mallorca
LaLiga
Athletic Bilbao - RCD Mallorca
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
7
16
19
2
Real Madrid
7
8
18
3
Villarreal CF
7
8
16
4
Elche CF
7
4
13
5
Atletico Madrid
7
5
12
6
Real Betis Balompie
7
4
12
7
RCD Espanyol Barcelona
7
1
12
8
Getafe CF
8
-2
11
9
Sevilla FC
7
1
10
10
Athletic Bilbao
7
-1
10
10
CA Osasuna
8
-1
10
12
Deportivo Alaves
7
-1
8
13
Valencia CF
7
-3
8
14
Real Oviedo
7
-8
6
15
Levante UD
7
-3
5
16
Rayo Vallecano
7
-3
5
17
RC Celta de Vigo
7
-3
5
18
Real Sociedad
7
-4
5
19
RCD Mallorca
7
-5
5
20
FC Girona
7
-13
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Alejandro
Quintero Gonzalez
Spanien
Anstoss
Samstag
04. Oktober 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
Bilbao, Spanien
San Mames Stadion
Kapazität
53’331
Teilen
