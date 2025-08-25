DE
FR
Abonnieren
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
19:30
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Zum Fussball-Kalender
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
Ab 19:30 Uhr
Vs
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

LaLiga
Athletic Bilbao - Rayo Vallecano

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Villarreal CF
Villarreal CF
2
7
6
2
FC Barcelona
FC Barcelona
2
4
6
3
Real Madrid
Real Madrid
2
4
6
4
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
2
1
4
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
2
1
4
6
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
1
2
3
7
Getafe CF
Getafe CF
1
2
3
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
1
1
3
9
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
2
0
3
10
CA Osasuna
CA Osasuna
2
0
3
11
Real Sociedad
Real Sociedad
2
0
2
12
Elche CF
Elche CF
2
0
2
13
Atletico Madrid
Atletico Madrid
2
-1
1
14
Valencia CF
Valencia CF
2
-1
1
15
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
2
-2
1
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
2
-3
1
17
Sevilla FC
Sevilla FC
1
-1
0
18
Levante UD
Levante UD
2
-2
0
19
Real Oviedo
Real Oviedo
2
-5
0
20
FC Girona
FC Girona
2
-7
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Juan
Martinez Munuera
Spanien
Anstoss
Montag
25. August 2025 um 19:30 Uhr
Stadion
Bilbao, Spanien
San Mames Stadion
Kapazität
53’331
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen