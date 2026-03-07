DE
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
21:00
FC Barcelona
FC Barcelona
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
Ab 21:00 Uhr
Vs
FC Barcelona
FC Barcelona
LaLiga
Athletic Bilbao - FC Barcelona

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
26
45
64
2
Real Madrid
Real Madrid
27
33
63
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
26
20
51
4
Villarreal CF
Villarreal CF
26
17
51
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
26
10
43
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
27
7
40
7
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
26
-6
36
8
Real Sociedad
Real Sociedad
26
0
35
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
26
-6
35
10
CA Osasuna
CA Osasuna
26
0
33
11
Getafe CF
Getafe CF
26
-8
32
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
26
-6
30
13
Sevilla FC
Sevilla FC
26
-7
30
14
FC Girona
FC Girona
26
-15
30
15
Valencia CF
Valencia CF
26
-12
29
16
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
26
-11
27
17
Elche CF
Elche CF
26
-5
26
18
RCD Mallorca
RCD Mallorca
26
-13
24
19
Levante UD
Levante UD
26
-16
21
20
Real Oviedo
Real Oviedo
26
-27
17
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Jose
Luis Munuera Montero
Spanien
Anstoss
Samstag
07. März 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Bilbao, Spanien
San Mames Stadion
Kapazität
53'331
