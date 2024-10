Hansi Flick, der Heilsbringer? Babbel schwärmt von Verbesserung unter neuem Barça-Coach

Mit Hansi Flick als Trainer läufts plötzlich wieder in Barcelona: in der gleichen Woche gewinnt man klar gegen den FC Bayern und auch im Clásico gegen Real Madrid. Der ehemalige Luzern-Coach Markus Babbel zählt im «Blick Kick» auf, was ihm an Flick besonders gefällt.