Barça-Star Lewandowski erhält lukratives Angebot

Der MLS-Club Chicago Fire will Robert Lewandowski verpflichten. Der 37-jährige Stürmer von Barcelona erhielt ein lukratives Angebot für einen Zweijahresvertrag.

Darum gehts Chicago Fire bietet Lewandowski Zweijahresvertrag nach Ablauf der Saison 2026 an

Lewandowskis Familie zeigt ernsthaftes Interesse an einem Wechsel in die MLS

Blick Sportdesk

Der MLS-Klub Chicago Fire hat dem polnischen Stürmerstar Robert Lewandowski einen Zweijahresvertrag angeboten, wie die spanische Zeitung «Sport» berichtet. Der 37-jährige Torjäger vom FC Barcelona könnte nach Ablauf der aktuellen Saison ablösefrei wechseln.

Bereits Ende 2025 wurden erste Kontakte zwischen Chicago Fire und Lewandowskis Umfeld geknüpft. Im November besuchte seine Frau Anna Lewandowska (37) die Stadt Chicago und sah sich unter anderem potenzielle Wohnmöglichkeiten an. Dem Portal «sportal.bg» zufolge zeigt die Familie offenbar ernsthaftes Interesse an einem Wechsel in die Major League Soccer.

Treffen mit Besitzer von MLS-Klub

Im Dezember 2025 reiste eine Delegation von Chicago Fire nach Barcelona, um Gespräche zu führen. Vor wenigen Wochen traf sich zudem Lewandowskis Berater Pini Zahavi in London mit Joe Mansueto, der neben dem US-Klub auch den FC Lugano besitzt. Wie nun bekannt wurde, sei nach diesen Treffen ein Vertrag mit einer lukrativen Vergütung angeboten worden, der Lewandowskis Status als Weltstar widerspiegeln soll.

Ob der polnische Goalgetter tatsächlich in die USA wechselt, bleibt abzuwarten. Die Gespräche laufen, und Lewandowski soll einen Wechsel in die MLS ernsthaft in Erwägung ziehen. Laut spanischen Medienberichten möchten die Katalanen, insbesondere Trainer Hansi Flick (60), jedoch, dass ihr Starstürmer verlängert.

Dieser Artikel ist zuerst auf «sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

