Gegen Valencia vor 6000 Zuschauern
Keine Freigabe: Barcelonas Rückkehr ins Camp Nou verzögert sich

Nach dem Umbau ist das Camp Nou nach wie vor nicht bereit für den Spielbetrieb. Damit muss der FC Barcelona sein erstes Heimspiel der Saison am kommenden Sonntag vor deutlich reduziertem Anhang austragen.
Publiziert: 07:44 Uhr
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Das Camp Nou befindet sich weiter im Bau
Foto: JOSEP LAGO
AFPAgence France Presse

Der FC Barcelona kann sein erstes Heimspiel der neuen Saison nicht wie ursprünglich geplant im Camp Nou austragen. Wie der spanische Topklub am Dienstag mitteilte, habe man noch nicht die nötige Freigabe für das sich im Umbau befindende Stadion erhalten. Stattdessen wird das Spiel gegen den FC Valencia am Sonntag im nur 6000 Zuschauer fassenden Estadi Johan Cruyff stattfinden.

Die spanische La Liga hatte den Austragungsort trotz der nicht ausreichenden Zuschauerkapazität von 8000 Plätzen bereits vorläufig akzeptiert. Barcelona muss jedoch dafür sorgen, dass alle Voraussetzungen geschaffen sind, um den VAR nutzen zu können. Im Olympiastadion, das Barça in den vergangenen beiden Spielzeiten als Ausweichort diente, tritt am Freitag der Musiker Post Malone auf. Daher ist es nicht möglich, zwei Tage später dort ein Fussballspiel auszutragen.

Barça arbeite nun «intensiv» daran, «die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Eröffnung des Spotify Camp Nou in den kommenden Wochen zu erhalten», hiess es in der Mitteilung des Vereins. Nach über zwei Jahren Bauzeit steht das Camp Nou vor einer Teileröffnung, bei einer Rückkehr wäre die Kapazität auf lediglich 27'000 Zuschauer beschränkt.

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
Real Madrid
3
5
9
2
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
3
3
9
3
Villarreal CF
Villarreal CF
3
7
7
4
FC Barcelona
FC Barcelona
3
4
7
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
3
2
7
6
Getafe CF
Getafe CF
3
0
6
7
Elche CF
Elche CF
3
2
5
8
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
4
0
5
9
Valencia CF
Valencia CF
3
2
4
10
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
3
1
4
11
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
3
0
4
12
Sevilla FC
Sevilla FC
3
0
3
13
CA Osasuna
CA Osasuna
3
-1
3
14
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
4
-2
3
15
Real Oviedo
Real Oviedo
3
-4
3
16
Atletico Madrid
Atletico Madrid
3
-1
2
16
Real Sociedad
Real Sociedad
3
-1
2
18
RCD Mallorca
RCD Mallorca
3
-4
1
19
Levante UD
Levante UD
3
-4
0
20
FC Girona
FC Girona
3
-9
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
