Der ewige Sevilla-Captain geht nach 18 Profi-Saisons Navas bricht bei Abschied vor vollen Rängen in Tränen aus

Jesús Navas, zweifacher Europameister und Weltmeister mit Spanien, wurde am Montag im vollen Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla frenetisch gefeiert. Nach 18 Profisaisons für den Klub verabschiedet er sich in den Ruhestand.