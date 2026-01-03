Celta Vigo – Valencia 4:1

In der spanischen Liga gewinnt Celta Vigo gegen den FC Valencia im heimischen Stadion klar mit 4:1 klar. Bereits früh vergibt Valencias Pepelu einen Penalty, bevor Borja Iglesias Celta mit einem Elfer auf der Gegenseite in Führung bringt. Nach einer weitgehend ausgeglichenen ersten Halbzeit geht es mit einer knappen 1:0-Führung für die Hausherren in die Pause. Nach dem Seitenwechsel bleibt Celta die aktivere Mannschaft – erneut ist es Borja Iglesias, der mit einem Linksschuss das 2:0 markiert. Valencia schafft durch Pepelu zwar den Anschlusstreffer, doch der eingewechselte Jones El-Abdellaoui stellt den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit setzt Hugo Álvarez mit dem 4:1 den Schlusspunkt und besiegelt den verdienten Heimsieg der Galicier. Celta ist damit seit vier Partien ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis). Valencia dagegen wartet nun seit fünf Spielen auf einen Vollerfolg (drei Remis, zwei Niederlagen).

Osasuna – Bilbao 1:1

Athletic Bilbao und Osasuna trennen sich im San Mamés 1:1-Unentschieden. Die Gastgeber aus Osasuna nutzen einen der ersten Offensivmomente und gehen in der 17. Minute dank Rubén García mit einem platzierten Linksschuss in Führung. In einer umkämpften ersten Halbzeit bestimmen viele Zweikämpfe und Verwarnungen das Geschehen. Nach dem Seitenwechsel bleibt das Spiel intensiv. Bilbao bringt frische Kräfte und kann in der 70. Minute durch Gorka Guruzeta per Rechtsschuss ausgleichen. Trotz viel Einsatz gelingt keinem der beiden Teams der entscheidende Treffer in der Schlussphase. So endet das Spiel nach einer umkämpften Nachspielzeit mit einem gerechten 1:1.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen