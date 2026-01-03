DE
Das lief in Spanien
Celta Vigo feiert klaren Heimsieg gegen Valencia

Celta Vigo triumphiert mit 4:1 gegen Valencia. Auch, weil die Gäste früh einen Elfmeter vergeben.
Publiziert: 18:11 Uhr
|
Aktualisiert: 18:21 Uhr
Mann des Spiels für Celta Vigo: Borja Iglesias.
Foto: IMAGO/Pressinphoto
Marco Mäder und BliKI

Celta Vigo – Valencia 4:1

In der spanischen Liga gewinnt Celta Vigo gegen den FC Valencia im heimischen Stadion klar mit 4:1 klar. Bereits früh vergibt Valencias Pepelu einen Penalty, bevor Borja Iglesias Celta mit einem Elfer auf der Gegenseite in Führung bringt. Nach einer weitgehend ausgeglichenen ersten Halbzeit geht es mit einer knappen 1:0-Führung für die Hausherren in die Pause. Nach dem Seitenwechsel bleibt Celta die aktivere Mannschaft – erneut ist es Borja Iglesias, der mit einem Linksschuss das 2:0 markiert. Valencia schafft durch Pepelu zwar den Anschlusstreffer, doch der eingewechselte Jones El-Abdellaoui stellt den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit setzt Hugo Álvarez mit dem 4:1 den Schlusspunkt und besiegelt den verdienten Heimsieg der Galicier. Celta ist damit seit vier Partien ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis). Valencia dagegen wartet nun seit fünf Spielen auf einen Vollerfolg (drei Remis, zwei Niederlagen). 

Osasuna – Bilbao 1:1

Athletic Bilbao und Osasuna trennen sich im San Mamés 1:1-Unentschieden. Die Gastgeber aus Osasuna nutzen einen der ersten Offensivmomente und gehen in der 17. Minute dank Rubén García mit einem platzierten Linksschuss in Führung. In einer umkämpften ersten Halbzeit bestimmen viele Zweikämpfe und Verwarnungen das Geschehen. Nach dem Seitenwechsel bleibt das Spiel intensiv. Bilbao bringt frische Kräfte und kann in der 70. Minute durch Gorka Guruzeta per Rechtsschuss ausgleichen. Trotz viel Einsatz gelingt keinem der beiden Teams der entscheidende Treffer in der Schlussphase. So endet das Spiel nach einer umkämpften Nachspielzeit mit einem gerechten 1:1.

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
18
31
46
2
Real Madrid
Real Madrid
18
20
42
3
Villarreal CF
Villarreal CF
2:1
17
17
38
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
18
17
37
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
17
5
33
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
17
10
28
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
18
4
26
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
Elche CF
Elche CF
1:2
18
2
22
10
Getafe CF
Getafe CF
18
-9
21
11
Sevilla FC
Sevilla FC
17
-2
20
12
CA Osasuna
CA Osasuna
18
-3
19
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
18
-7
19
14
RCD Mallorca
RCD Mallorca
17
-5
18
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
17
-6
18
16
Real Sociedad
Real Sociedad
17
-4
17
17
Valencia CF
Valencia CF
18
-13
16
18
FC Girona
FC Girona
17
-18
15
19
Real Oviedo
Real Oviedo
17
-19
11
20
Levante UD
Levante UD
16
-12
10
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
